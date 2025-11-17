PTBP1 variants displaying altered nucleocytoplasmic distribution are responsible for a neurodevelopmental disorder with skeletal dysplasia

Advertisement
Research ArticleDevelopmentGenetics Open Access | 10.1172/JCI182100
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Masson, A. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Paccaud, J. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Orefice, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Colin, E. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Mäkitie, O. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Cormier-Daire, V. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Relator, R. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Ghosh, S. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Strub, J. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Schaeffer-Reiss, C. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Marcelis, C. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Koolen, D. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Pfundt, R. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by de Boer, E. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Vissers, L. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Gardeitchik, T. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Aarts, L. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Rinne, T. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Terhal, P. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Verbeek, N. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Zuurbier, L. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Plomp, A. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Wessels, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by de Man, S. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Bouman, A. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Bird, L. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Saadeh-Haddad, R. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Guillen Sacoto, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Person, R. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Gooch, C. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Hurst, A. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Thompson, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Hiatt, S. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Littlejohn, R. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Roeder, E. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Mori, M. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Hickey, S. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Hunter, J. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Lee, K. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Osman, K. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Halloun, R. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Bachmann-Gagescu, R. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Rauch, A. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Wieczorek, D. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Platzer, K. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Luppe, J. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Duplomb-Jego, L. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by El It, F. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Duffourd, Y. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Tran Mau-Them, F. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Huber, C. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Gordon, C. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Taylan, F. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Mäkitie, R. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Costantini, A. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Valta, H. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Robertson, S. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Poke, G. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Francoise, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Ciolfi, A. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Tartaglia, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Ekhilevitch, N. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Zaid, R. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Levy, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Kerkhof, J. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by McConkey, H. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Delanne, J. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Chevarin, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Vautrot, V. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Bourgeois, V. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Nguyen, S. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Marle, N. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Callier, P. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Safraou, H. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Morgan, A. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Amor, D. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Hildebrand, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Coman, D. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Aubert Mucca, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Thevenon, J. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Laffargue, F. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Bilan, F. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Pebrel-Richard, C. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Yoon, G. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Axford, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Pérez-Jurado, L. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Sevilla-Porras, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Black, D. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Philippe, C. in: PubMed | Google Scholar |
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Sadikovic, B. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Thauvin-Robinet, C. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Olivier-Faivre, L. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Ori, M. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Thomas, Q. in: PubMed | Google Scholar
1Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
2Department of Biology, University of Pisa, Pisa, Italy.
3University Hospital of Angers, Angers, France.
4Children’s Hospital, Pediatric Research Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
5Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
6Clinical Genetics and Genomics, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden.
7Folkhälsan Institute of Genetics, Helsinki, Finland.
8Research Program for Clinical and Molecular Metabolism, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
9INSERM UMR1163, Imagine Institute, Paris Cité University, Paris, France.
10Service de médecine génomique des maladies rares, Centre de référence pour les maladies osseuses constitutionnelles, AP-HP, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, F-75015, France.
11Verspeeten Clinical Genome Centre, London Health Sciences, London, Ontario, Canada.
12Department of Pathology and Laboratory Medicine, Western University, London, Ontario, Canada.
13Laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio Organique, IPHC UMR 7178 CNRS, Université de Strasbourg, Strasbourg, 67087, France.
14Infrastructure Nationale de Protéomique ProFI, Strasbourg, 67087, France.
15Department of Human Genetics, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, Nijmegen, Netherlands.
16Department of Human Genetics, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
17Department of Pediatrics, Amalia Children’s Hospital, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Netherlands.
18Department of Genetics, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Netherlands.
19Department of Clinical Genetics, Amsterdam UMC Location Research and Diagnostic Centre ADORE, Amsterdam, Netherlands.
20Department of Human Genetics, Amsterdam University Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.
21Department of Clinical Genetics, Erasmus MC University Medical Center, Rotterdam, Netherlands.
22Department of Pediatrics, Amphia Hospital, Breda, Netherlands.
23Department of Pediatrics, Rady Children’s Hospital San Diego, Univeristy of California, San Diego, California, USA.
24Division of Genetics, Department of Pediatrics, Medstar Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.
25GeneDx, LLC, Gaithersburg, Maryland, USA.
26Division of Genetics and Genomic Medicine, Department of Pediatrics, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri, USA.
27Department of Genetics, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama, USA.
28HudsonAlpha Institute for Biotechnology, Huntsville, Alabama, USA.
29Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, San Antonio, Texas, USA.
30Division of Genetic & Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
31The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio, USA.
32Institute for Genomic Medicine, Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA.
33Caris Life Sciences, Phoenix, Arizona, USA.
34Genetics institute and
35Pediatric endocrinology Unit, Ruth Rappaport Children’s Hospital, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
36Institute of Medical Genetics, University of Zurich, Schlieren, Switzerland.
37University Children’s Hospital Zurich, Zurich, Switzerland.
38Institute of Human Genetics, Medical Faculty and University Hospital, Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.
39Institute of Human Genetics, University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Germany.
40Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génomique Médicale, Centre Neomics, FHU-TRANSLAD, Centre de recherche Translationnelle en Médecine moléculaire – Inserm UMR1231 équipe GAD, Dijon, France.
41GCS AURAGEN, Lyon, France.
42Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
43Department of Women’s and Children’s Health, Dunedin School of Medicine, University of Otago, Dunedin, New Zealand.
44Genetics Health Service New Zealand, Wellington Hospital, Wellington, New Zealand.
45Centre Hospitalier William Morey, Chalon-sur-Saône, France.
46Molecular Genetics and Functional Genomics and
47Molecular Genetics and Functional Genomics, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS, Rome, Italy.
48The Genetics Institute, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.
49Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Laboratoire de Génétique Chromosomique et Moléculaire, Dijon, France.
50Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Australia.
51Department of Paediatrics, Royal Children’s Hospital, University of Melbourne, Parkville, Australia.
52Department of Medicine, Austin Health, University of Melbourne, Heidelberg, Australia.
53Queensland Children’s Hospital, Brisbane, Australia.
54School of Medicine, Univesrity of Queensland, Brisbane, Australia.
55Service de Génétique Médicale, Hôpital Purpan, CHU, 31059, Toulouse, France.
56Service de Génétique, Génomique et Procréation, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France.
57Université Grenoble Alpes, INSERM U 1209, CNRS UMR 5309, Institut for Advanced Biosciences, Grenoble, France.
58Service de Génétique Médicale, CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France.
59CHU de Poitiers, Service de Génétique, EA3808 NEUVACOD, Poitiers, France.
60Cytogénétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, CHU Estaing, 63000 Clermont-Ferrand, France.
61Divisions of Neurology and Clinical and Metabolic Genetics, Department of Paediatrics, and
62Division of Genome Diagnostics, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada.
63Universitat Pompeu Fabra, CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras), Barcelona, Spain.
64 Hospital del Mar – Hospital del Mar Research Institute, Barcelona, Spain.
65Department of Microbiology, Immunology, and Molecular Genetics, Molecular Biology Institute, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA.
66Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de référence maladies rares déficiences intellectuelles de causes rares, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
67Université Bourgogne Europe, CHU Dijon Bourgogne, Centre de Référence maladies rares, Anomalies du Développement et syndromes malformatifs, Centre de Génétique, FHU-TRANSLAD, Dijon, France.
Address correspondence to: Quentin Thomas or Antonio Vitobello, 15 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 21 000 Dijon, France. Phone: 03.80.39.32.38; Email: quentin.thomas@chu-dijon.fr (QT); Email: antonio.vitobello@u-bourgogne.fr (AV).
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Find articles by Vitobello, A. in: PubMed | Google Scholar
Authorship note: A Masson and JP contributed equally to this work.
Published September 18, 2025 - More info
Polypyrimidine tract-binding protein 1 (PTBP1) is a heterogeneous nuclear ribonucleoprotein primarily known for its alternative splicing activity. It shuttles between the nucleus and cytoplasm via partially overlapping N-terminal nuclear localization (NLS) and export (NES) signals. Despite its fundamental role in cell growth and differentiation, its involvement in human disease remains poorly understood. We identified 27 individuals from 25 families harboring de novo or inherited pathogenic variants — predominantly start-loss (89%) and, to a lesser extent, missense (11%) — affecting NES/NLS motifs. Affected individuals presented with a syndromic neurodevelopmental disorder and variable skeletal dysplasia with disproportionate short stature with short limbs. Intellectual functioning ranged from normal to moderately delayed. Start-loss variants led to translation initiation from an alternative downstream in-frame methionine, resulting in loss of the NES and the first half of the bipartite NLS, and increased cytoplasmic stability. Start-loss and missense variants shared a DNA methylation episignature in peripheral blood and altered nucleocytoplasmic distribution in vitro and in vivo with preferential accumulation in processing bodies, causing aberrant gene expression but normal RNA splicing. Transcriptomic analysis of patient-derived fibroblasts revealed dysregulated pathways involved in osteochondrogenesis and neurodevelopment. Overall, our findings highlight a cytoplasmic role for PTBP1 in RNA stability and disease pathogenesis.
Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins (hnRNPs) constitute a large superfamily of RNA-binding proteins (RBPs) involved in several aspects of RNA metabolism, including biogenesis, maturation, transport, localization, storage, translation, and degradation, contributing to a tight regulation of gene expression (1–4). Since hnRNP function is highly dependent on subcellular localization, their distribution in different cell compartments is critical to orchestrate these aspects of RNA metabolism. Most hnRNPs harbor both nuclear localization signals (NLSs) and nuclear export signals (NESs), enabling dynamic nucleocytoplasmic shuttling, although they predominantly localize to the nucleus under steady-state conditions (2, 5–8). Proper subcellular localization is not only essential for RNA metabolism but also underpins cellular processes such as polarity establishment, transcriptional regulation, and translational control (9–12). Dysregulation of hnRNP function has been implicated in a broad spectrum of human diseases, including cancer, neurodevelopmental disorders, and neurodegeneration, making hnRNPs potential therapeutic targets (2, 13–21).
Among hnRNPs, the polypyrimidine tract-binding protein (PTBP) family — comprising PTBP1 (also known as hnRNP I), PTBP2 (nPTB), and PTBP3 (ROD1) — represents structurally related RNA-binding proteins (RBPs) with approximate molecular weights of 57 kDa. These paralogs are encoded by PTBP1 (MIM 600693), PTBP2 (MIM 608449), and PTBP3 (MIM 607527), located on human chromosomes 19, 1, and 9, respectively (22–24). While they are best known for their roles in regulating alternative splicing (25–29), they also modulate a plethora of additional processes depending on their subcellular context, including mRNA polyadenylation, export, localization, stability, translation initiation, and cell cycle regulation (2, 30–36).
PTBP1 and PTBP2 have been more extensively studied. PTBP1 is expressed in many progenitor cells and tissues, while PTBP2 has a more restricted expression, mainly in the brain, where it becomes the predominant PTBP during neural differentiation and maturation, replacing PTBP1 in a tightly regulated developmental switch (37–40).
Structurally, PTBP1 and PTBP2 display high sequence conservation, particularly within their 4 RNA recognition motifs (RRMs), where amino acid (AA) identity exceeds 80% (31, 41). All 3 proteins contain conserved NES and NLS sequences located within the first 50 AAs in the N-terminal end, allowing them to shuttle between the nucleus and cytoplasm (41–45). In PTBP1 and PTBP2, key residues mediating nuclear export map to positions 11–16, with lysine 13 and arginine 14 playing essential roles, and glycine residues at positions 11 and 15 contributing to intermediate activity (45). Phosphorylation of serine 16 by 3′,5′-cAMP–dependent protein kinase A (PKA) has been shown to promote PTBP1 accumulation in the cytoplasm (46).
The NES partially overlaps with a bipartite NLS, with residues 13–14 and 45–48 being especially critical for nuclear import (43, 44). Mutational studies using fused constructs containing the first 60 AAs of PTBP1 linked to reporter proteins like chloramphenicol acetyl transferase (CAT) or green fluorescent protein (GFP) have demonstrated that deletion or mutation of either NLS element results in impaired nuclear targeting and cytoplasmic accumulation (43, 44, 46). These studies underscore the importance of intact localization signals for proper importin-α binding and nuclear pore complex translocation.
The RNA-binding capacity of PTBPs is mediated by their 4 RRMs, separated by flexible linker regions. PTBP1 and PTBP2 undergo alternative splicing to produce isoforms with distinct splicing activities and differential RNA-binding profiles (47–49). PTBP1 has 3 main isoforms, which arise from alternative splicing of exon 9: PTBP1-1 (531 AAs) lacks exon 9 entirely, while PTBP1-2 and PTBP1-4 include 19 and 26 AAs, respectively. Additional isoform diversity arises from variation in 5’ and 3’ untranslated regions (UTRs) (50).
Beyond their nuclear-splicing roles, PTBP1 and PTBP2 also function in the cytoplasm. For instance, they have been shown to promote cap-independent translation via internal ribosome entry site binding, facilitating the expression of target transcripts such as insulin receptor or the P53 mRNAs (33, 34). Furthermore, they stabilize transcripts by binding 3′UTR elements, thereby preventing degradation via nonsense-mediated decay (NMD) (51, 52). PTBP1 also plays a key role in RNA transport and localization. During coronavirus infection, it relocates transiently to the cytoplasm, where it colocalizes with stress granules and modulates posttranscriptional regulation of viral RNA expression colocalizing with T-cell intracellular antigen-1 (TIA-1) and TIA-1-related protein (TIAR) markers (35). In Xenopus laevis oocytes, PTBP1 mediates the vegetal localization of Vg1 mRNA, a process essential for early embryonic axis patterning (36).
Despite the established involvement of PTBPs in RNA metabolism, their direct contribution to human genetic disease has remained underexplored. Here, we report on a cohort of 27 individuals harboring start-loss or missense variants in PTBP1. Functional analysis of these variants demonstrates that they disrupt normal nucleocytoplasmic localization of the protein. Clinically, affected individuals present with shared phenotypic features, including a neurodevelopmental disorder of variable severity and skeletal dysplasia. Moreover, we identified 2 unrelated individuals with candidate heterozygous de novo variants in PTBP2 — specifically, a start-loss and a missense change affecting the NES/NLS regions — who exhibited isolated neurodevelopmental phenotypes. These variants were similarly shown to impair nucleocytoplasmic localization, suggesting a convergent pathogenic mechanism between PTBP1 and PTBP2 that merits further investigation.
Collectively, our findings establish a link between PTBP1 dysfunction and developmental disease and suggest that altered PTBP2 localization may contribute to a similar pathomechanism, highlighting the importance of precise subcellular localization in PTBP function.
Individuals with variants in PTBP1. The first identified individual was a girl with prenatal ultrasound signs of intrauterine growth retardation (IUGR), skeletal dysplasia, and asymmetric heart cavities. Born at 41 weeks, her weight and length were below the third percentile, with a normal occipitofrontal circumference (31st percentile). During early childhood, she showed global developmental delay (DD), with independent walking achieved at 3 years old and first spoken words at 4. She required special education by age 6 and exhibited severe aggressive behavior and anxiety. Neuropsychological assessment confirmed intellectual disability (ID) (Supplemental Table 1; supplemental material available online with this article; https://doi.org/10.1172/JCI182100DS1)). At 6 years old, she presented with several facial dysmorphic features, such as a long and oval-shaped face, broad forehead, thin lips, low-set ears, depressed nasal bridge and anteverted nares (Individual 1 [I1] — Figure 1A). She had wrinkled skin, suggestive of cutis laxa, and exhibited hyperpigmentation. She had short limbs, hands, and fingers, and limb X-rays revealed advanced carpal and tarsal ossification (Figure 1B). Additional features included umbilical hernia, microphthalmia, ventricular hypertrophy, pulmonary artery atresia, and cerebellar dysplasia. By thirteen, she started developing perceptive hearing impairment. Array-CGH and clinical trio exome sequencing (affected individual and parents) failed to detect pathogenic variants in OMIM-morbid genes. Research reanalysis identified a rare de novo heterozygous start-loss variant in PTBP1 (NM_002819.5:c.2T>C, p.Met1?) (Figure 2A — supplemental information on variant-filtering criteria).
Clinical findings. (A) Facial features of individuals with PTBP1 start-loss variants with a computed “average face” (red box “merge”). (B) Radiological and clinical skeletal findings. I 1 (5 days old): skull and limb X-rays showing acrocrania and advanced carpal bone maturation. I 2 (19 years old): hand X-ray and clinical images showing brachymetacarpia (except second ray) and brachydactyly (II and III phalanges). I 4 (27 years old): hand and foot images/X-rays showing brachymetacarpia, brachymetatarsia (digits I, III, and IV), brachytelephalangy, brachymesophalangy (digits II, V), and cone-shaped epiphysis (second phalanx, digit II). I 8 (11 years old): hand and foot images showing brachymetacarpia and brachytelephalangy (digits III–V), brachymetatarsia (digits III–V), fifth toe clinodactyly, sandal gap, and hallux valgus. I 11 (24 years old): hand and foot X-rays showing brachymetacarpia, brachytelephalangy, brachymesophalangy (digits II, V), cone-shaped epiphysis (second phalanx, digit II), and brachymetatarsia (digits II, III, V). I 18 (9 months old): hand and foot images showing short hand with brachymetacarpia. I 12 (1 year): hand X-ray showing advanced carpal maturation and cone-shaped distal epiphyses. I 13 (8 years old): hand and foot X-rays showing generalized brachymetacarpia, brachymesophalangy (digits II–V), brachytelephalangy with cone-shaped epiphyses, and brachymetatarsia. I 16 (hand: 7 years old; spine: 2 years old): hand X-ray showing brachymetacarpia, brachytelephalangy, and brachymesophalangy (digits II, V); cone-shaped epiphyses (middle phalanges of digit II, V; distal phalanges of digits I, IV); spine X-ray showing dysplastic lumbar vertebrae with anterior-posterior height disparity. I 19 (3 years old): spine X-ray showing dysplastic vertebral bodies with uneven anterior-posterior height.